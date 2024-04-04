Kırklareli'nde Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbe kurşunlarını çalan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kubbelerini örten kurşunları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kubbelerini örten kurşunları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocasinan Mahallesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerinden kurşun çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekipleri, kamera kayıtlarından zanlıların kimliğini tespit etti.
Şüpheli Y.K. ile kurşunları sattığı belirlenen hurdacı D.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.K. tutuklandı, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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