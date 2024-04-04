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        Kırklareli'nden 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:23
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        Kırklareli'nden 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldı
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 3 ayda 51 milyon 534 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli merkezli firmaların mart ayında 16 milyon 883 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ocak ve şubat ayında ise 34 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, ihracat rakamlarının arttığını kaydetti.

        İhracat yapılan ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil olduğunu belirten Ilık, "İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Kenya, Endonezya, Gana, Singapur, Amerika İtalya ve Meksika ilk sıralarda yer aldı." ifadelerini kullandı.

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