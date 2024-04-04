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        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:12
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        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi
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        Kırklareli'nin Üsküp beldesinde itiraz üzerine oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Halil Çallı 842 oy, AK Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı. Bu sonuca AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı itiraz etmişti.

        İlçe Seçim Kurulu itirazı kabul ederek 1793 seçmenin oy kullandığı 8 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

        Sayım sonucunda CHP'nin adayı Çallı'nın oyu 2 azalarak 840'a, AK Parti adayının ise 2 artarak 839'a yükseldi.

        Belde Belediye Başkanlığını rakibinden 1 oy fazla alan Çallı kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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