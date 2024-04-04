Kırklareli'nin Üsküp beldesinde oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Halil Çallı 842 oy, AK Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı. Bu sonuca AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı itiraz etmişti.

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