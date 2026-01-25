Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:49
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Çiçek ve Sulhattin Baran ile Perihan ve Hayrettin Yıldırım ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bakkal, market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Kumköy, Akarca ve Yeşilova köyleri, Ergene, Kurtuluş, Kazımdirik mahalleleri ile Lüleburgaz ilçesinin Durak Mahallesi'ne 26 Ocak Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Durak Mahallesi'nde 09.00-15.00, diğer köy ve mahallelerde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

