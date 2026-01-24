Habertürk
Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:36
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz ilçesinde Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

        Lüleburgaz Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek şenlik kapsamında hazırlık toplantısı düzenlendi.

        Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş başkanlığında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) düzenlenen toplantıda şenlikte yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.

        Pektaş, şenliğin en iyi şekilde organize edilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

        - Yemeni kursu açıldı

        Lüleburgaz ilçesinde yemeni kursu açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen kursa 40 kişi katıldı.

        Eğitmen Mehmet Kopar tarafından kursiyerlere yemeni üretimi hakkında bilgi verilecek.

        6 gün sürecek kursu başarıyla tamamlayanlara belge verilecek.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

