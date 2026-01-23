Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

        Giriş: 23.01.2026 - 16:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:38
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir'i ziyaret eden Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Turan, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, 2025 yılında yürütülen faaliyetler ve 2026 yılında yapılması planlanan projeler hakkında Turan'a bilgi verdi.

        Turan, özveriyle çalışmalarını sürdüren kurum müdürleri ile personele teşekkür etti.






