Kırklareli'nde üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Vize ve Babaeski ilçelerinde gerçekleştirilen programda, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Etkinlik kapsamında çok sayıda üretici bilgilendirildi.
