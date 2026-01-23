Habertürk
Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür vekili Ali Topçu ile Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:09
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür vekili Ali Topçu ile Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

        Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

        Topçu ile Tarhan çalışmaları hakkında Turan'a bilgi verdi.

        Ziyarette, Dereköy Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amir Vekili Hakkı Ünlü ve gümrük personeli Çiğdem Uçkun da yer aldı.

        - İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

        55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyarette etti.

        Altınöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kısa bir süre önce Kırklareli'ne atandığını hatırlattı.

        Kentte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, Kırklareli'nin adını başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

        Köse de, Altınöz'e görevinde başarı diledi.



