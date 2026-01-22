Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yapımı süren Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:08
        Kırklareli'nden kısa kısa
        

        Özderin, beraberinde Pınarhisar Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur ile inşaat alanını gezdi.

        Cesur'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Özderin, ilçede sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

        - "Sağlık Tesisi Standartları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Kırklareli'nde Sağlık Tesisi Standartları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Fulya Oğuz Türkyılmaz başkanlığında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen toplantıda, komisyon üyeleri hastane birimlerince gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

        Toplantıya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyımaz ile komisyon üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

