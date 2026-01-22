Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yapımı süren Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu. Özderin, beraberinde Pınarhisar Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur ile inşaat alanını gezdi. Cesur'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Özderin, ilçede sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti. - "Sağlık Tesisi Standartları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı Kırklareli'nde Sağlık Tesisi Standartları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Fulya Oğuz Türkyılmaz başkanlığında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen toplantıda, komisyon üyeleri hastane birimlerince gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyımaz ile komisyon üyeleri katıldı.

