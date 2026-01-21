Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 59 AHN 760 plakalı hafriyat kamyonu, Erikli köyü yakınlarında M.T. yönetimindeki 34 KAL 65 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yahya Karlıdağ hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü M.T. ise ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Kırklareli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
        Kırklareli'de otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
        Lüleburgaz'da 'savcı' yalanıyla milyonluk altın vurgunu: 3 tutuklama
        Lüleburgaz'da 'savcı' yalanıyla milyonluk altın vurgunu: 3 tutuklama
        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa