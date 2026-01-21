Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Pınarhisar ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri market, fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.