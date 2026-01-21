Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.





Vali Turan, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile Taşkoparan’ı makamında ziyaret etti.





Turan, ziyarette Taşkoparan ile bir süre sohbet etti.





Kırklareli'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapanlara teşekkür eden Turan, adliye personeline ve güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.





Ziyarette, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ile Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı da hazır bulundu.



