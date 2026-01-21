Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı ziyaret etti.


        Vali Turan, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile Taşkoparan’ı makamında ziyaret etti.


        Turan, ziyarette Taşkoparan ile bir süre sohbet etti.


        Kırklareli'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması için görev yapanlara teşekkür eden Turan, adliye personeline ve güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.


        Ziyarette, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ile Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişiyi altınlarını alıp dolandıran 3...
        Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişiyi altınlarını alıp dolandıran 3...
        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında 25'...
        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında 25'...
        Kırklareli'nde kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları...
        Kırklareli'nde kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları...