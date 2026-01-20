Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:32
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin 145 gram altın, 12 ata lira, 6 reşat altın, 21 çeyrek altın, gerdanlık seti, 3 burgu bilezik, 2 bilezik, 2 tam altın, 2 kelepçeli bilezik, altın zincir ve 2 bin 500 avrosunun dolandırıcılık yoluyla alındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Mağdurun ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin A.K'yi telefonla arayarak, "Sende bulunan altınları sahteleriyle değiştirmişler, altınları bize getir, inceleme yapacağız." şeklinde kandırdıklarını tespit etti.

        Yapılan çalışmalar sonucunda, mağdurdan ziynet eşyaları ve parayı teslim alan U.Ş, B.K. ve O.C., İstanbul'da saklandıkları evde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

