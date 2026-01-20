Habertürk
        Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

        Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:37
        Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
        Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları, havadan görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Soğuk hava nedeniyle Istranca Ormanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Mahyatepe mevkisinde, ormanlık alanda kartpostallık görüntüler oluştu.

        Beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

