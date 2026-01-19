Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, asayiş kontrol noktasında incelemede bulundu.

        Özderin, Yenice köyünde oluşturulan asayiş kontrol noktasında jandarma ekiplerinin denetimlerine katıldı.

        Ekiplerin uygulamalarını inceleyen Özderin, görevli personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Denetimlerde durdurulan araç sürücüleriyle de sohbet eden Özderin, sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        - Kırklareli motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı

        Kırklareli'nde aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 621'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Açıklamada, Kırklareli'nde 178 bin 621 motorlu kara taşıtının 76 bin 604'ünün otomobil, 49 bin 227'sinin motosiklet, 22 bin 756'sının traktör, 20 bin 68'inin kamyonet, 4 bin 828'inin kamyon, 2 bin 874'ünün minibüs, 1779'unun otobüs ve 485'inin özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu kaydedildi.

        Ayrıca kentte geçen ay 4 bin 303 taşıtın noterler aracılığı ile devrinin yapıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Pehlivanköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Istranca ormanlarında kar manzaraları Kırklareli'nde Istranca Dağları ve çe...
        Istranca ormanlarında kar manzaraları Kırklareli'nde Istranca Dağları ve çe...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisarlı tır şoförlerinden tır parkına tepki
        Pınarhisarlı tır şoförlerinden tır parkına tepki
        Kırklareli'nde üretim ve gıda güvenliği denetimleri
        Kırklareli'nde üretim ve gıda güvenliği denetimleri
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, şehit ailesini ziyaret etti