        Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

        Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

        Kırklareli'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Karahıdır Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:50
        
        

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle göletin yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.

        Soğuk hava, kent genelinde de etkisini gösterirken, bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.

        Kentteki süs havuzlarının da buz tuttuğu görüldü.

        Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

