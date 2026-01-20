Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

Kırklareli'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Karahıdır Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle göletin yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.



Soğuk hava, kent genelinde de etkisini gösterirken, bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları meydana geldi.



Kentteki süs havuzlarının da buz tuttuğu görüldü.



Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının yarından itibaren artması bekleniyor.

