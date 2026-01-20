Kırklareli Valisi Turan, OSB'de ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.
OSB Müdürü Sebahattin Dönmez'den çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, daha sonra bölgedeki firmaları ziyaret ederek yetkililer ve çalışanlarla sohbet etti.
OSB'nin gelişimi için çalışmaların sürdüğünü belirten Turan, bölgenin son yıllarda yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.
