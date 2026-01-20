Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerine devam ediyor.



Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk’ün de katılımıyla Devletliağaç ve Kocatarla köylerini ziyaret etti.



İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Turan, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Turan, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.













