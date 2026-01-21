Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

        Balaban, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile Soğucak köyündeki büyükbaş hayvan işletmesinde incelemede bulundu.

        Hayvan çiftliğini gezen Balaban, üretime ilişkin işletmenin Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Tan'dan bilgi aldı.

        Bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne katkıda bulunan işletme sahiplerine teşekkür eden Balaban, çalışmalarında başarı diledi.

        - "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı

        Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Tek Vatan, 81 İl, 81 Renk" boyama kitabı hazırlandı.

        Vize Kaymakamlığı öncülüğünde hazırlanan boyama kitabına ilişkin öğretmenlerden oluşan proje ekibi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kazanım ve yaklaşım ilkeleriyle uyumlu bir kitap hazırlandığını belirtti.

        Kitabı çocukların seviyesine uygun, sade ve eğitici olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Akdemir, kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

        Akdemir, öğrencilerin keyifle boyama yaparken aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini tanımalarına da imkan sunulduğunu kaydetti.

