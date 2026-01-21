Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:13
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Ayrıca toplantıda, kentte düzenlenecek spor müsabakalarında görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları ile görev dağılımları değerlendirildi.

        Spor organizasyonlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine büyük önem verdiklerini belirten Turan, "Kırklareli'nde sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


        Toplantıya kurul üyesi kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

