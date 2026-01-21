Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Necip Öncü'yü evinde ziyaret etti.



Özderin, ziyarette gazi Öncü ve ailesiyle bir süre sohbet etti.



Gazinin isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.



- Başkan Talay'dan itfaiyeye ziyaret



Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, itfaiye personeliyle bir araya geldi.



Talay, fen işleri ve itfaiye yerleşkesini ziyaret etti.



Çalışmalara ilişkin bilgi alan Talay, personelin isteklerini dinledi.



Soğuk hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan personele teşekkür eden Talay, görevlerinde başarı diledi.



- Gençlik kampı yapıldı



Pınarhisar Müftülüğünce gençlik kampı yapıldı.



Müftülüğün Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 19 Evler Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen kampta, milli ve manevi değerleri hatırlatan faaliyetler, sosyal etkinlikler ve kitap okuma etkinlikleri yapıldı.



Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, öğrencilerin tatillerin en güzel ve verimli şekilde geçirebilmeleri için gençlik kampı düzenlediklerini belirtti.



Kampta öğrencilere ibadet, itikat, ahlak, siyer, Kur’an-ı Kerim ve tecvit dersleri verildiğini ifade eden Uluçınar, çocukların etkinliklerle bir yandan eğlenirken, diğer yandan da öğrendiğini kaydetti.

