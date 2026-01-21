Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Necip Öncü'yü evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazisi Necip Öncü'yü evinde ziyaret etti.

        Özderin, ziyarette gazi Öncü ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Gazinin isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

        - Başkan Talay'dan itfaiyeye ziyaret

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

        Talay, fen işleri ve itfaiye yerleşkesini ziyaret etti.

        Çalışmalara ilişkin bilgi alan Talay, personelin isteklerini dinledi.

        Soğuk hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan personele teşekkür eden Talay, görevlerinde başarı diledi.

        - Gençlik kampı yapıldı

        Pınarhisar Müftülüğünce gençlik kampı yapıldı.

        Müftülüğün Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 19 Evler Vakıf Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen kampta, milli ve manevi değerleri hatırlatan faaliyetler, sosyal etkinlikler ve kitap okuma etkinlikleri yapıldı.

        Pınarhisar Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, öğrencilerin tatillerin en güzel ve verimli şekilde geçirebilmeleri için gençlik kampı düzenlediklerini belirtti.

        Kampta öğrencilere ibadet, itikat, ahlak, siyer, Kur’an-ı Kerim ve tecvit dersleri verildiğini ifade eden Uluçınar, çocukların etkinliklerle bir yandan eğlenirken, diğer yandan da öğrendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan'ı ziyaret etti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı
        Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişiyi altınlarını alıp dolandıran 3...
        Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişiyi altınlarını alıp dolandıran 3...
        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında 25'...
        Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümüne ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında 25'...
        Kırklareli'nde kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları...
        Kırklareli'nde kendilerini "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları...