        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

        Giriş: 23.01.2026 - 13:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:16
        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı
        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk itfaiye görevlilerince kurtarıldı.


        Karakaş Mahallesi Hal Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık görevlileri ve polis ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle evde mahsur kalan 2 çocuğu tahliye edip kurtardı.


        Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğa olay yerinde müdahalede bulundu.


        İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

