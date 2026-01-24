Habertürk
        Kırklareli'nde Mert Gölü yeniden denizle birleşti

        Kırklareli'nde Mert Gölü yeniden denizle birleşti

        Kırklareli'nde sağanak ve kar yağışlarının ardından su seviyesi yükselen İğneada Longoz Ormanları'ndaki Mert Gölü, yeniden denizle birleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 24.01.2026 - 09:54
        Kırklareli'nde Mert Gölü yeniden denizle birleşti
        Kırklareli'nde sağanak ve kar yağışlarının ardından su seviyesi yükselen İğneada Longoz Ormanları'ndaki Mert Gölü, yeniden denizle birleşti.

        Son yağışlarla birlikte longoz ormanları içerisindeki derelerde su seviyesi arttı.

        Mert Gölü'ne akan dereler, gölün doluluk oranının yükselmesine neden oldu.

        Yaz aylarında yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Mert Gölü'nde, denizle göl arasındaki bağlantı kesilmişti.

        Su seviyesinin artmasıyla birlikte Mert Gölü'nün yeniden denizle buluşması, bölgede bulunanların ilgisini çekti.

        İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuşlar ve sürüngenler barındıran İğneada Longoz Ormanları, doğal güzelliğiyle ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor.



