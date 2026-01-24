Kırklareli'nde şehit aileleri, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki gösterdi

Kırklareli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yakup Yürükçü, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.



Yürükçü, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını söyledi.



Türk bayrağının binlerce şehidin kanıyla dalgalandığını ifade eden Yürükçü, şehit aileleri olarak bu çirkin saldırı karşısında yüreklerinin burkulduğunu kaydetti.



Bu tür eylemlerin Türk milletinin birlik ve beraberliğini zedeleyemeyeceğini vurgulayan Yürükçü, şöyle devam etti:



"Devletimizin ilgili birimlerinin söz konusu saldırıyla ilgili gerekli hukuki süreci kararlıkla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Bu menfur eylemi gerçekleştirenler ve arkasındaki karanlık odaklar, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.

Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de bayrağına, vatanına ve şehitlerinin emanetine sahip çıkacak kudrete sahiptir. Hiç kimse bu aziz milletin değerlerini hedef alarak sonuç alacağını sanmamalıdır.



Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimize yönelik her türlü saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyoruz."







