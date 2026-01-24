Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:38
        Kırklareli Valisi Turan, Aile Yılı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vali Turan ve eşi Nihal Turan ile İnece beldesinde yaşayan ve 71 yıldır evli olan Hasan (91) ve Ayşe (90) Kalyoncu çiftçini ziyaret etti.

        Çift ile sohbet eden Turan, ailenin isteklerini dinledi.

        Aile birliğinin, sevgi ve vefanın toplumdaki önemini vurgulayan Turan, 71 yıldır evli olan Kalyoncu çiftçini tebrik etti.

        Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İnece Belediye Başkanı İlhan Arı da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

