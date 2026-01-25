Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünü ziyaret etti.
Turan, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gerek, vatandaşların isteklerini dinledi.
Ziyarette, köylerdeki kış tedbirleri, yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetleri ile devam eden yatırımlar ele alındı.
Devam eden ve tamamlanan yatırımlara ilişkin bilgi alan Turan, köyde incelemede bulundu.
