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        Üsküp beldesinde oylar yeniden sayılacak

        Üsküp beldesinde belediye başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:28
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        Üsküp beldesinde oylar yeniden sayılacak
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        Üsküp beldesinde belediye başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

        Kırklareli Merkez İlçe Kurulu Kofçaz ilçesi ile Üsküp beldesinde seçimlere itirazları değerlendirdi.

        MHP Kofçaz İlçe Başkanlığı İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması, AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı da belde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılması için başvurdu.

        Kurul itirazları değerlendirdi.

        MHP'nin İl Genel Meclisi oylarının sayılması talebi ret edildi.

        AK Parti'nin itirazı kabul edildi. Üsküp beldesinde belediye başkanlığı için 1793 seçmenin oy kullandığı 8 sandıkta oylar yeniden sayılacak. Kesin olmayan sonuçlara göre Üsküp Belediye Başkanlığına 842 oyla CHP'nin adayı Halil Çallı seçilmiş, AK Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı.

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