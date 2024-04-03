Üsküp beldesinde oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazı kabul edildi. Üsküp beldesinde belediye başkanlığı için 1793 seçmenin oy kullandığı 8 sandıkta oylar yeniden sayılacak. Kesin olmayan sonuçlara göre Üsküp Belediye Başkanlığına 842 oyla CHP'nin adayı Halil Çallı seçilmiş, AK Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı.

MHP Kofçaz İlçe Başkanlığı İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması, AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı da belde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılması için başvurdu.

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