Kırklareli'nde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Ahmet Cevdet Paşa Yurt Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çok sayıda öğrenci kan bağışında bulundu.

- "Yurdumda Ramazan Projesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lüleburgaz Kız Öğrenci Yurdunda, "Yurdumda Ramazan Projesi" çalışmaları sürüyor.

Öğrenciler proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi hazırladı.

Hazırlanan koliler belirlenen ailelere teslim edilecek.

- Gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine denetimlerin tüm ilçelerde devam ettiğini söyledi.

Tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlere önem verildiğini ifade eden Karaca, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetlendiğini kaydetti.