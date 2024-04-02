Kırklareli'nin Kaynarca beldesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

CHP adayı ile aralarında 1 oy fark olduğunu belirten Gülersoy, yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.

AK Parti Kaynarca Belde Başkanı Atakan Gülersoy, yaptığı açıklamada, beldeye kurulan 7 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

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