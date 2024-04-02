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        Kırklareli'nin Kaynarca beldesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:23
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        Kırklareli'nin Kaynarca beldesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde 1556 seçmenin oy kullandığı tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        AK Parti Kaynarca Belde Başkanı Atakan Gülersoy, yaptığı açıklamada, beldeye kurulan 7 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

        Oy kullanma ve sayım esnasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yeniden sayım istediklerini belirten Gülersoy, seçmenin oy kullandığı sandıklarda yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

        CHP adayı ile aralarında 1 oy fark olduğunu belirten Gülersoy, yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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