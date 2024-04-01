Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının 3-15 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi eğitmeni özlem Efe tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Evlad-ı Fatihan Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilere bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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