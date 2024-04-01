Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy ilçesinde kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulanıyor.
Demirköy ilçesinde kedi ve köpeklere kuduz aşısı uygulanıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kedi ve köpeklerin yıllık kuduz aşılaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvan sahiplerine kuduz hastalığı hakkında bilgi verildiği belirtildi.
- Üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi
Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine ilk yardım eğitimi düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi eğitmeni özlem Efe tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Evlad-ı Fatihan Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilere bilgilendirildi.
Ardından öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.
- Yüzme kursu açılacak
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yüzme kursu açılacak.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının 3-15 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirildi.
Kayıtların http://testak.gsb.gov.tr adresinden yapılacağı belirtildi.
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