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        Kırklareli'nde bir hayvansever kedisiyle sandık başına gitti

        Kırklareli'nde Aysun Çelik, oy kullanmak için sandık başına kedisiyle geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:18
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        Kırklareli'nde bir hayvansever kedisiyle sandık başına gitti
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        Kırklareli'nde Aysun Çelik, oy kullanmak için sandık başına kedisiyle geldi.

        Yaklaşık 10 yıl önce sokakta bulduğu "Duman" isimli kedisi ile Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna gelen Çelik, 1067 nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Bu sırada bazı vatandaşlar kediyi sevdi.

        Çelik, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek amacıyla oyunu kedisiyle kullanmaya geldiğini söyledi.

        Çelik, hayvanları çok sevdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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