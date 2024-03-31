Kırklareli'nde bir hayvansever kedisiyle sandık başına gitti
Kırklareli'nde Aysun Çelik, oy kullanmak için sandık başına kedisiyle geldi.
Kırklareli'nde Aysun Çelik, oy kullanmak için sandık başına kedisiyle geldi.
Yaklaşık 10 yıl önce sokakta bulduğu "Duman" isimli kedisi ile Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna gelen Çelik, 1067 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Bu sırada bazı vatandaşlar kediyi sevdi.
Çelik, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlara dikkat çekmek amacıyla oyunu kedisiyle kullanmaya geldiğini söyledi.
Çelik, hayvanları çok sevdiğini kaydetti.
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