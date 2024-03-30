Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yaptı.

Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, iftara katılarak ramazan ayının güzel ruhunu yaşatan vatandaşlara teşekkür etti.

Kırklareli'nin hak ettiği hizmete kavuşacağı bir seçim olmasını isteyen Bulut, "Sandıklarda bana değil, şahsıma değil Kırklareli'ne sahip çıkın, Kırklarelimizin geleceğine sahip çıkın. Bizde 1 Nisan itibariyle sizlerin, evlatlarımızın ve kentimizin geleceğine sahip çıkacağız." diye konuştu.