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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 09:20 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:20
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, vatandaşlarla iftar yaptı.

        Bulut, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, iftara katılarak ramazan ayının güzel ruhunu yaşatan vatandaşlara teşekkür etti.

        Kırklareli'nin hak ettiği hizmete kavuşacağı bir seçim olmasını isteyen Bulut, "Sandıklarda bana değil, şahsıma değil Kırklareli'ne sahip çıkın, Kırklarelimizin geleceğine sahip çıkın. Bizde 1 Nisan itibariyle sizlerin, evlatlarımızın ve kentimizin geleceğine sahip çıkacağız." diye konuştu.

        Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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