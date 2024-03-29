Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Ekici, güvenlik güçlerine de çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ekici, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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