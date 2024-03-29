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        Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:39
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        Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde alınan tedbirler değerlendirildi.

        Vali Ekici, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Ekici, güvenlik güçlerine de çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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