Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kitap kurdu aile kütüphanede okumayı geleneğe dönüştürdü

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde "kitap kurdu aile" olarak tanınan öğretmen çift ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitap kurdu aile kütüphanede okumayı geleneğe dönüştürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde "kitap kurdu aile" olarak tanınan öğretmen çift ile ikiz kızları kitap okuma tutkularıyla çevresindekilere örnek oluyor.

        Kent yaşamının koşuşturması ve stresinden uzaklaşmak isteyen Uygar ve Özlem Özdemir çifti, üç yıl önce İstanbul'dan ayrılarak Kırklareli'ne yerleşti. Burada, sakin bir yaşam sürme arzusuyla kitapların dünyasına olan tutkularını da beraberlerinde getirdiler.

        Yeni hayatlarına alışırken, Alis ve Liyan adını verdikleri ikiz kızları dünyaya geldi. Henüz üç yaşında olmalarına rağmen, çiftin kitap okuma geleneği kızlarına da geçti.

        Özdemir çifti, mesailerinin ardından sık sık kızlarıyla Kırklareli Halk Kütüphanesine gidiyor. Burada, çocuk oyun salonunda zeka oyunlarıyla başlayan etkinlikler, masal salonunda devam ediyor.

        Masal salonunda, çocuklarının kelime dağarcığını geliştirmek ve kitap okuma alışkanlığını artırmak için Özdemir çifti masal kitaplarını sesli olarak okuyor.

        Çift, eğitim kitaplarından romanlara kadar geniş bir yelpazede okuma yaparak, kütüphane ziyaretlerini ailecek keyifli bir etkinliğe dönüştürüyor,.

        - "Kütüphane bizim ikinci evimiz gibi aslında"

        Uygar Özdemir, AA muhabirine, kitap okumanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

        Haftanın en az 3-4 günü ailece kütüphaneye geldiklerini anlatan Özdemir, kütüphane ortamı ve kitapların insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

        Kütüphanede kendini daha özgür ve mutlu hissettiğini anlatan Özdemir, "Kütüphane bizim ikinci evimiz gibi aslında. Çocuklu bir aile için çok güzel olanaklara sahip." diye konuştu.

        - "Kitap bizim için nefes alıp vermek gibi bir şey"

        Özlem Özdemir ise çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için sık sık kütüphaneye geldiklerini söyledi.

        Her kitap ile çocuklara yeni bir pencere açıldığını ifade eden Özdemir, bu yüzden kitap okumanın çok değerli olduğunu vurguladı.

        Kitap okumanın yaşamlarının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kütüphanede zaman keyifli geçiyor, oyunlar oynuyor kitaplar okuyoruz. Kitap okumak bence her yerde güzel. Çocuklar için kütüphanede okumak onlara iyi geliyor. Burada daha ciddiyetle dinliyorlar. Çocuklarla bağ kurmak için kitap önemli bir kaynak. Kitap bizim için nefes alıp vermek gibi bir şey." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleriyle iftar programında bulu...
        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleriyle iftar programında bulu...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli süt ve süt ürünleri ihracatını katlamak istiyor
        Kırklareli süt ve süt ürünleri ihracatını katlamak istiyor
        Öldürülen kedi "Eros"un adı Kırklareli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merk...
        Öldürülen kedi "Eros"un adı Kırklareli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merk...
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı