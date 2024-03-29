Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30 ve 31 Mart tarihlerinde hizmete devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

- Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Pehlivanköy ilçesinin Doğanca ve Yeşilova köylerini ziyaret eden ekipler köy kahvehanelerinde telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi. Ekipler, telefonla kendini polis, jandarma, hakim ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtti. - Öğrencilere trafik eğitimi verildi Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.