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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:02
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinin hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30 ve 31 Mart tarihlerinde hizmete devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

        - Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Pehlivanköy ilçesinin Doğanca ve Yeşilova köylerini ziyaret eden ekipler köy kahvehanelerinde telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı bilgi verdi.

        Ekipler, telefonla kendini polis, jandarma, hakim ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtti.

        - Öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesinde okulları ziyaret etti.

        Ekipler öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

        Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

        Eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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