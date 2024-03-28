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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:25 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı.

        Özdemir, bir restoranda düzenlenen iftarda, şehit ve gazilerin mücadelesi ile ülkenin bugünlere geldiğini söyledi.

        Şehit aileleriyle her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Özdemir, şehit ailelerinin şehitlerin geride bıraktığı en değerli emanetleri olduğunu belirtti.

        Özdemir, daha sonra şehit aileleriyle sohbet etti.

        - Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan okul ziyareti

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretinde bulundu.

        Çanakcıoğlu, beraberinde ilçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte Pınarhisar Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin de isteklerini dinledi.

        - Edirne gezisi yapıldı

        Vize Belediyesince Edirne gezisi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Edirne gezisi düzenlendiği bildirdi.

        Gezide Bolca Nine Türbesi, Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Beyazıt Külliyesi, Lozan Anıtı ve Selimiye Camisini gezen vatandaşlar, iftar programına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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