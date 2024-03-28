Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit aileleriyle iftar yaptı.

Özdemir, bir restoranda düzenlenen iftarda, şehit ve gazilerin mücadelesi ile ülkenin bugünlere geldiğini söyledi.

Şehit aileleriyle her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Özdemir, şehit ailelerinin şehitlerin geride bıraktığı en değerli emanetleri olduğunu belirtti.

Özdemir, daha sonra şehit aileleriyle sohbet etti.

- Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan okul ziyareti

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretinde bulundu.