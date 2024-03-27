Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından üreticilere tohumları teslim edildi.

Bağımlılıkla ilgili ciddi tedbirler alındığını ifade eden Ekici, özellikle gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

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