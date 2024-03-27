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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici, başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Bağımlılıkla ilgili ciddi tedbirler alındığını ifade eden Ekici, özellikle gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

        - Çeltikte İyi Tarım Uygulamaları Projesi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Çeltikte İyi Tarım Uygulamaları Projesi" kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı.

        Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından üreticilere tohumları teslim edildi.

        Ballı, iyi tarım uygulamalarını önemsediklerini belirterek, üreticilere bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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