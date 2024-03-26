Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütüphane Haftasını kutladı.

Kütüphanelerin tolumun bilgi, birikimi ve kültürel zenginliği açısından önemli olduğunu ifade eden Ekici, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

Konuşmaların ardından Ekici, çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı.

- Vali Ekici'den ziyaret