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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ile Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak'ı makamında kabul etti.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütüphane Haftasını kutladı.

        Kütüphanelerin tolumun bilgi, birikimi ve kültürel zenginliği açısından önemli olduğunu ifade eden Ekici, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

        Konuşmaların ardından Ekici, çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı.

        - Vali Ekici'den ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Meteoroloji Müdürü İsmail İpek'i ziyaret etti.

        Ekici, Dünya Meteoroloji Günü'nü tebrik etti.

        Meteoroloji müdürlüğünün çalışmalarının önemine değinen Ekici, özellikle yağış ve fırtına gibi uyarıların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

        Ekici, ardından İpek'ten bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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