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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Evrenli köyündeki iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:43
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Evrenli köyündeki iftar programına katıldı.

        Evrenli Köyü Muhtarlığınca köy meydanında düzenlenen programda Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı.

        Köy muhtarı Aykan Görgün, her yıl ramazan ayında köy meydanında iftar düzenlediklerini ifade etti.

        Ramazan ayının birlik ve beraberliğini yaşattıklarını dile getiren Görgün, iftara katılanlara teşekkür etti.

        - LGS'ye hazırlanan öğrenciler için etüt açıldı

        Vize'de Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanan öğrenciler için etüt açıldı.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, 8'inci sınıf öğrencilere yönelik etüt çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

        Etütlerde farklı branşlardan 15 gönüllü öğretmenin görev aldığını ifade eden Akdemir, etüt çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Akdemir, öğrencilerin daha çok başarı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.

        - Millet Bahçesi yapımı sürüyor

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede inşası devam eden Millet Bahçesi alanında incelemede bulundu.

        Talay, eski festival alanında yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'yle ilçede yeni bir yaşam oluşturduklarını kaydetti.

        Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Talay, Pınarhisar'a önemli bir değer katacak Millet Bahçesi'ni en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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