Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Talay, Pınarhisar'a önemli bir değer katacak Millet Bahçesi'ni en kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Millet Bahçesi'yle ilçede yeni bir yaşam oluşturduklarını kaydetti.

Akdemir, öğrencilerin daha çok başarı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.

Etütlerde farklı branşlardan 15 gönüllü öğretmenin görev aldığını ifade eden Akdemir, etüt çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğini yaşattıklarını dile getiren Görgün, iftara katılanlara teşekkür etti.

Köy muhtarı Aykan Görgün, her yıl ramazan ayında köy meydanında iftar düzenlediklerini ifade etti.

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