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        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırklareli'ndeki 138 spor kulübüne 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:33
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        Kırklareli'nde amatör spor kulüplerine 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırklareli'ndeki 138 spor kulübüne 7 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

        Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, amatör spor kulüplerinin çocuk ve gençlerin teknoloji bağımlılığından kurtarılmasında önemli rol üstlendiklerini söyledi.

        Çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Tanrıseven, "Kırklareli'ni sporun merkezi yapmayı istiyoruz. Bu nedenle devlet olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ise ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin artık her alanda iddialı bir ülke olduğunu ifade eden Sarıçam, bunun için gençlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

        Amatör spor kulüpleri temsilcilerine teşekkür eden Sarıçam, "Amatör spor kulüplerinin kalkınması ve ileriye gitmesi devlet desteği ile olmaz, toplum desteği ile olur. Bizim önce amatör spor ve spora yaklaşımımızın farkındalığını arttırmamız lazım. Amatör spora desteği önce aileler ve toplum vermeli. Tüm dünyada bu böyle." şeklinde konuştu.

        Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da Kırklareli'nde spor alanında yatırımların hızla devam ettiğini bildirdi.

        Kentin adını sporla tanıtmak istediklerini dile getiren Babuşcu, amatör spor kulüplerinin sayısının da artmasının önemine değindi.

        Programda Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (Kırklareli ASKF) Başkanı Hasan Başdemir de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerinin temsilcilerine nakdi yardımda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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