Kırklareli'de 111 düzensiz göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında son 1 haftada yaptığı uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 organizatörden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.