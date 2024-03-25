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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar programında buluştu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:55
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar programında buluştu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılayı gönüllüleri ile iftar yaptı.

        Vali Ekici, Türk Kızılayı binasında düzenlenen programda, Türk Kızılayın dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

        Türk Kızılayın her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade eden Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua okundu.

        Okunan duaların ardından Vali Ekici ve Tür Kızılay gönüllüleri oruçlarını açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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