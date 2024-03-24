İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 3. etap başvurularının başladığı bildirildi.

Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi sürüyor.

- "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi

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