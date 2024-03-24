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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, halk pazarında kadın esnaf ve vatandaşlara KADES hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, kadına yönelik şiddetten korunma yöntemlerini anlatarak broşür dağıttı.

        - "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi

        Kırklareli'nde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında 3. etap başvurularının başladığı bildirildi.

        Projeden yararlanmak isteyen besicilerin il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabileceği, proje kapsamında kentte koyun varlığının artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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