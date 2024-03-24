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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

        Pınarhisar Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftara Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Garnizon Komutanı Murat Kuzucu ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Çanakcıoğlu, ramazanın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

        - Çocuk parkı yapılıyor

        Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi Menekşe Sokak'ta yapımı devam eden çocuk parkında çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, parkın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        Çocukların özgürce oynayıp eğlenecekleri yeni bir parkı daha inşa ettiklerini ifade eden Özalp, emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Yardım kampanyası

        Vize'de ramazan ayı dolayısıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, "Vize İmece" sloganıyla ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini bildirdi.

        Toplanan nakdi yardımların ve gıda bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Özalp, kampanyanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini, kampanya ile ramazanın birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu yaşatmak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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