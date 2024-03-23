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        Lüleburgaz'da öğrencilere kukla gösterisi sergilendi

        Kukla tiyatrocusu ve Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu, tarafından Lüleburgazlı öğrencilere yönelik kukla gösterisi sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:46
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        Lüleburgaz'da öğrencilere kukla gösterisi sergilendi
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        Kukla tiyatrocusu ve Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu, tarafından Lüleburgazlı öğrencilere yönelik kukla gösterisi sergilendi.

        Uçaneller Kuklaevi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere "Kurbağa Prens" oyunu sergilendi.

        Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

        Sarıoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine, Türk ve dünya masallarından uyarladıkları 18 oyunu, 35 ülkede sergilediklerini söyledi.

        Özellikle çocukları oyunlarla buluşturmaktan ayrı bir keyif aldığını ifade ede Sarıoğlu, yıl boyunca oyunları öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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