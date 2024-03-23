Lüleburgaz'da öğrencilere kukla gösterisi sergilendi
Kukla tiyatrocusu ve Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu, tarafından Lüleburgazlı öğrencilere yönelik kukla gösterisi sergilendi.
Kukla tiyatrocusu ve Uçaneller Kuklaevi Genel Sanat Yönetmeni Mesut Sarıoğlu, tarafından Lüleburgazlı öğrencilere yönelik kukla gösterisi sergilendi.
Uçaneller Kuklaevi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere "Kurbağa Prens" oyunu sergilendi.
Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirdi.
Sarıoğlu, etkinliğin ardından AA muhabirine, Türk ve dünya masallarından uyarladıkları 18 oyunu, 35 ülkede sergilediklerini söyledi.
Özellikle çocukları oyunlarla buluşturmaktan ayrı bir keyif aldığını ifade ede Sarıoğlu, yıl boyunca oyunları öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
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