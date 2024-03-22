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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:33
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

        Vali Ekici, merkezin çalışmaları hakkında Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'dan bilgi aldı.

        Merkezi gezerek personel ile sohbet eden Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

        Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, toplum yararına olan tüm projeleri desteklediklerini söyledi.

        Ekici, Yeşilay çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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