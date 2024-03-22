Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, toplum yararına olan tüm projeleri desteklediklerini söyledi.

Merkezi gezerek personel ile sohbet eden Ekici, vatandaşların isteklerini dinledi.

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