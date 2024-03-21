Kırklareli'nde down sendromlu yüzücüler farkındalık için kulaç attı

Tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet eden Uslu, bugün düzenlenen etkinlikle kulaç atan sporcuların mutluluklarına şahitlik ettiklerini kaydetti.

Sporcular birinci olmak için yarıştı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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