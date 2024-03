Kırklareli'nde down sendromlu yüzücüler farkındalık için kulaç attı Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu yüzücüler kulaç attı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL