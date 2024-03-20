Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmada "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö. saklandığı evde yakalandı.
Firari hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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