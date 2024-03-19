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        Kırklareli Valisi Ekici'den 'markette kadına taciz' açıklaması: Yakalandı, akli dengesi bozuk

        KIRKLARELİ Valisi Birol Ekici, zincir bir markette alışveriş yapan kadını taciz eden kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:25
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 'markette kadına taciz' açıklaması: Yakalandı, akli dengesi bozuk
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        KIRKLARELİ Valisi Birol Ekici, zincir bir markette alışveriş yapan kadını taciz eden kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Taciz kameraya da yansırken, şüphelinin daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

        Kırklareli'de bir zincir markette alışveriş yapan kadın, markette bulunan bir kişinin elle tacizine uğradı. Kadın, tacizde bulunan kişiye sert tepki gösterip, üzerine yürüdü. Market çalışanları ve müşteriler araya girerken, kadına tacizde bulunan kişi marketten ayrıldı. Kadının tacize uğradığı anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının şikayetçi olmasının ardından polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı.

        Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, yazılı yaptığı açıklamada, yapılan ihbar üzerine tacizde bulunan kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Ekici yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili; yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup, akli dengesi bozuk olan (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen; organik olmayan psikoz, tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir" dedi.

        Kadını taciz eden kişinin daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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