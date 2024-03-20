Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, huzurevi sakinleri ile iftar yaptı.

        Huzurevini ziyaret eden Ekici, yaşlılarla sohbet etti. Okunan duaların ardından Vali Ekici, huzurevi sakinleri ile orucunu açtı.

        Ekici, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası'nı tebrik etti.

        Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu ifade eden Ekici, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Yaşlılar Haftası dolayısıyla pasta kesildi.

        - Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Tarımsal Üretimin Planlanması Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den 'markette kadına taciz' açıklaması: Yakalandı,...
        Kırklareli Valisi Ekici'den 'markette kadına taciz' açıklaması: Yakalandı,...
        Kırklareli'nde kadını taciz eden akli dengesi bozuk kişi gözaltında hastane...
        Kırklareli'nde kadını taciz eden akli dengesi bozuk kişi gözaltında hastane...
        Türkiye'ye kaçak olarak kraliçe arı getiren otobüs şoförü para cezasına çar...
        Türkiye'ye kaçak olarak kraliçe arı getiren otobüs şoförü para cezasına çar...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 23'ü hükümlü 49 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 23'ü hükümlü 49 kişi yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde yapıld...
        "Yarının Sultanları" projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde yapıld...